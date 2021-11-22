24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mesajlar

Öğretmenler Günü için çok az bir vakit kalırken, öğretmenlerine özel mesaj göndermek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler ve veliler, en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını gündeme getirdi.

Üzerimizde bir anne-baba kadar emeği olan öğretmenler, şüphesiz her şeyin en iyisine layık...

Her çocuğu özenle yetiştirmeye ve onları bilgiyle donatmaya çalışan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de unutulmuyor.

Öğretmenlerine hediye alan öğrenciler, bunun dışında da bazı güzel sözlerle bu günü kutlamak istiyor.

Öğrenciler dışında da veliler, Öğretmenler Günü için güzel mesajlara ulaşmak ve çocuklarına emek harcayan öğretmenlere göndermek istiyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL MESAJLAR

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerede yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Nice öğretmenler günlerine.

Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen çocuğa odur. (Addison) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyoruz.