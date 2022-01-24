24 Ocak Pazartesi 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 24 Ocak Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar 24 Ocak 2022 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak 2022...

24 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla kıyılarının öğleden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akşam ve gece saatlerinden sonra Antalya'nın kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, doğusunun iç kesimlerinin yoğun kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerlerinin kar yağışlı, Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri gündüz saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

HATAY °C, 6°C

Çok bulutlu, ve sağanak yağışlı, kuzey ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Konya-Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, -9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinden sonra yoğun kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar bölge genelinin, periyot boyunca da kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri periyot boyunca, iç kesimleri öğleye kadar kar yağışlı

SİNOP °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat, hamleli 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yoğun kar şeklinde

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yoğun kar şeklinde

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.