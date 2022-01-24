24 Ocak uçuşlar ertelendi mi, iptal mi? İST bileti olanlar dikkat!

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Hava koşulları, uçak seferlerini de olumsuz etkiliyor. Peki uçuşlar ertelendi mi, iptal mi? İşte İstanbul'da son durum...

İstanbul'da günlerdir beklenen kar, etkisini gösterdi.

Beyaza bürünen megakentte hava koşulları uçuşları da olumsuz etkiledi.

Uçak bileti olan vatandaşlar, seferlere dair son gelişmeleri araştırıyor.

THY ve Pegasus başta olmak üzere pek çok hava yolu şirketinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı seferlerine dair değişiklikler yapıldı.

Peki uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? İşte İstanbul Havalimanı'nda son durum...

24 OCAK UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Hava durumunda son dakika koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar saat 18.00'a kadar durduruldu.

Buna göre uçak bileti olan vatandaşlar, seyahatlerini rötarlı olarak yapmak durumunda kalacak.