24 yıldır birlikte olan İngiliz çift Marmaris'te evlendi Turizmin merkezi Marmaris'e 20 yıldır tatile gelen 3 çocuklu İngiliz çift, teknede nikah töreni yaparak birlikteliklerini resmiyete döktüler.

İHA

İngiltere'den Muğla’nın Marmaris ilçesine her yıl tatil için gelen çift, bu kez evlenmek için geldi.

24 yıldır birlikte olan ve 3 çocuklu Mary ve Mark, Marmaris’in İçmeler Mahallesine ve birbirlerine olan aşklarını teknede kıyılan nikahla taçlandırdılar.

"Çocukların haberi yok"

Ülkesinde yönetici olarak çalışan 54 yaşındaki Mary Louise Asley şunları söyledi:

24 yıldır birlikteyiz. Yıllardır Marmaris’e tatile geliyoruz ve burayı çok seviyoruz. Nikah yapmayı düşünüyorduk ve 6 hafta önce nikahımızı burada yapmaya karar verdik. Çocuklarımız ve ailelerimizin haberi yok. Onlara da sürpriz olacak.

"En güzel hatıra olacak"

Ülkesinde kasaplık yapan 57 yaşındaki James Mark Smith ise, şu ifadeleri kullandı:

Üç çocuğumuz ile 24 yıldır birlikteyiz ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istediğim için evlenmek istedim. Marmaris’e aşığız ve burada nikah yapmanın en güzel hatıra olacağını düşündük.

Çiftin nikah şahitliğini ise 14 yıl önce İçmeler Mahallesinde kaldıkları Apart’ta tanıştıkları İngiliz vatandaşı Jouline ve eşi yaptı.

İçmeler limanından açılan ve Marmaris’in muhteşem denizinin üzerinde kıyılan nikahı Marmaris Belediye Başkanı adına Mahmut Mengili kıydı.

Mengili nikah cüzdanının uluslararası olduğunu ve ülkelerinde gittikleri nüfus idaresinde kayıtlarını yaptırabileceklerini belirtti.