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    25 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 25 Ağustos 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 09:53
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    25 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı değişmezken bazı illerde ise sağanak yağmur bekleniyor.

    Yetkililer özellikle; Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

    Bunun dışında yurt genelinde açık bir bir havanın hakim olacağı belirtildi.

    Vatandaşlar 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2021..

    25 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • İZMİR °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık

    25 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 36°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu
    • HATAY °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • ISPARTA °C, 35°

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 34°C
    • Az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 34°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 33°C
    • Az bulutlu
    • SİVAS °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 31°C
    • Az bulutlu
    • DÜZCE °C, 35°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 35°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • RİZE °C, 28°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 29°C
    • Parçalı ve bulutlu
    • TRABZON °C, 27°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    25 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 37°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ERZURUM °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 28°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık

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