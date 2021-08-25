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- 25 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
25 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 09:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı değişmezken bazı illerde ise sağanak yağmur bekleniyor.
Yetkililer özellikle; Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Bunun dışında yurt genelinde açık bir bir havanın hakim olacağı belirtildi.
Vatandaşlar 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2021..
25 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu
- HATAY °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 35°
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 34°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 34°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 33°C
- Az bulutlu
- SİVAS °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 31°C
- Az bulutlu
- DÜZCE °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 29°C
- Parçalı ve bulutlu
- TRABZON °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ERZURUM °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık