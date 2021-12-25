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    25 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 25 Aralık 2021 Cumartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 09:59
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    25 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Vatandaşlar 25 Aralık 2021 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Arakık 2021...

    25 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 14°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • İSTANBUL °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 12°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, -5°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
    • MANİSA °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • MUĞLA °C, 7°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    25 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • ADANA °C, 14°C
    • Az bulutlu
    • ANTALYA °C, 16°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • HATAY °C, 11°C
    • Az bulutlu
    • ISPARTA °C, 4°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • ANKARA -6°C, 1°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ÇANKIRI -8°C, 1°C
    • Az bulutlu
    • ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
    • Az bulutlu
    • KONYA -9°C, -2°C
    • Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    • BOLU -8°C, 4°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE -1°C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU -7°C, 2°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK 3°C, 9°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 5°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ÇORUM °C, 1°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 13°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 11°C
    • Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • ERZURUM °C, -4°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, -5°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 2°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, -2°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    25 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 5°C
    • Az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 7°C
    • Az bulutlu SİİRT °C, 3°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 8°C
    • Az bulutlu

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