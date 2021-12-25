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- 25 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak?
25 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 09:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 25 Aralık 2021 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Arakık 2021...
25 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 14°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 12°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, -5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 14°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 11°C
- Az bulutlu
- ISPARTA °C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA -6°C, 1°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI -8°C, 1°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
- Az bulutlu
- KONYA -9°C, -2°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- BOLU -8°C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE -1°C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU -7°C, 2°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 3°C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇORUM °C, 1°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, -4°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, -5°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 2°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, -2°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 5°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 7°C
- Az bulutlu SİİRT °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 8°C
- Az bulutlu