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- 25 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
25 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 09:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 25 Ekim 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim 2021...
25 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- KÜTAHYA °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- HATAY °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
- ANKARA °C, 14°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- SİVAS °C, 10°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 7°C
- Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 7°C
- az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 16°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- VAN °C, 16°C
- Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık