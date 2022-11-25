25 Kasım 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre cuma saatleri

Bir cuma gününe daha ulaşan Müslümanlar, öğlen namazında buluşacak. Peki 25 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet illere göre namaz saatleri...

Cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur” buyurmuştur. (Müslim, Taharet,16).

Her cuma camilerin yolunu tutan milyonlarca Müslüman, bugün de ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıkacak.

Bu cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 25 Kasım 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.

Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...

25 Kasım 2022 cuma namazı saatleri