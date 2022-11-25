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- 25 Kasım 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre cuma saatleri
25 Kasım 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre cuma saatleri
Bir cuma gününe daha ulaşan Müslümanlar, öğlen namazında buluşacak. Peki 25 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet illere göre namaz saatleri...
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 09:05
Cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür.
Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur” buyurmuştur. (Müslim, Taharet,16).
Her cuma camilerin yolunu tutan milyonlarca Müslüman, bugün de ibadetlerini yerine getirmek üzere yola çıkacak.
Bu cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 25 Kasım 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı.
Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri...
25 Kasım 2022 cuma namazı saatleri
- ADANA CUMA SAATİ: 12:31
- ANTALYA CUMA SAATİ: 12:49
- ANKARA CUMA SAATİ: 12:40
- BURSA CUMA SAATİ: 12:56
- BOLU CUMA SAATİ: 12:45
- ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:06
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 12:50
- GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:22
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 12:56
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:03
- KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:37
- KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:30
- KONYA CUMA SAATİ: 12:42
- MERSİN CUMA SAATİ: 12:33
- RİZE CUMA SAATİ: 12:10
- SAKARYA CUMA SAATİ: 12:50
- SİVAS CUMA SAATİ: 12:24
- TRABZON CUMA SAATİ: 12:13
- VAN CUMA SAATİ: 11:58
- ZONGULDAK CUMA SAATİ: 12:45
Diğer illerin cuma saatleri