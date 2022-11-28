Haberler

Yaşam Haberleri

25 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA! İlçe ilçe kesinti saati...

25 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA! İlçe ilçe kesinti saati...

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..