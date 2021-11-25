25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü: 'Şiddete Hayır' mesajları

1999 yılından beri 25 Kasım resmi olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. Şiddete Hayır demek isteyenler, anlamlı mesajlar paylaşarak bu günü destekliyor.

Ülkemizde ve dünyada her gün onlarca kadın sözlü, fiziksel, ruhsal veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

25 Kasım 1981 yılından beri gayri resmi, 1999 yılından beri resmi olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor.

Kadına şiddet, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı.” olarak tanımlanıyor.

Şiddete hayır diyebilmenin bir diğer yolu kadınlarımızı koruyup kollamak olurken Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı sosyal medya araçlarıyla gönderiliyor. Kadına şiddete tepki mesajları ve tepki mesajları, her yaştan kadın ve erkek tarafından paylaşılıyor.

İşte Kadın cinayetleri ile ilgili sözler ve "Kadına şiddete hayır" mesajları.

25 EKİM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI 2021

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kocaman bir “Biz” olalım.

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız.

Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın.

Şiddet cahillik göstergesinin en üst sınırıdır.

Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.

Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

Vücudumuzda kapanır, ruhumuzda kapanmaz. Sizi yaralayan zarar veren erkekleri affetmeyin, unutmayın, sessiz kalmayın.

Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar kazanırsın.

Şiddet kadınların kaderi olmasın.

Kadına Şiddete Hayır… Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur..

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.

Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır.

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer.