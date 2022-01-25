25 Ocak İstanbul'da köprüler açık mı? 15 Temmuz, FSM, YSS son durum...

Kar yağışı İstanbul trafiğini adeta kilitledi. Zorunlu olarak yola çıkmak durumunda olanlar, köprülerdeki son durumu merak ediyor. Peki 25 Ocak Salı İstanbul'da köprüler açık mı, geçişler nasıl?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik dün akşam saatleri itibariyle kilitlendi.

Binlerce araç buzlanma nedeniyle kaza yaparken, çoğu trafikte mahsur kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika özel araç yasağı açıklaması geldi.

İş gitmek zorunda ve toplu taşımaya binmek durumunda olan vatandaşlar, köprüler açık mı, kapatıldı mı, köprü geçişleri açıldı mı sorusuna yanıt ararken, valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.

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İSTANBUL'DA KÖPRÜLER AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da köprüler kapatılmadı ancak saat 13.00'e kadar devam eden yasağın denetlenmesi kapsamında köprülerde kontrol noktası oluşturuldu.

Özel araçların köprülerden geçişine izin verilmiyor. Köprülerden sadece tolu taşıma araçları, kamu araçları ve kamu görevlilerinin araçlarının geçişine izin veriliyor.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."