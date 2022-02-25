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- 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 09:21
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
25 Şubat 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı...
25 ŞUBAT 2022 BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
STAR TV
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz 18.40 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişanla Gülümse Hayata
- 11:15 Şefin Özel Konuğu
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber ( Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:15 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aziz