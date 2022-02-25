25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

25 Şubat 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı...

25 ŞUBAT 2022 BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz 18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişanla Gülümse Hayata

11:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber ( Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

SHOW TV YAYIN AKIŞI