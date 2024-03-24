25 yıl vatansız yaşayan Besim Güven: Daktilocu sayesinde kimliğime kavuştum Besim Güven, Bulgaristan’dan Yunanistan’a ve Yunanistan’dan da Türkiye’ye göç etti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşma nedeni ile vatandaş olamadı. Bir gün bir daktilocudan aldığı akılla TC vatandaşı olmaya hak kazandı. Güven, o yılları anlattı.

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İHA

Geçmişte Türk Vatandaşı olmanın kuralları ülkeler arasındaki ikili ilişkilerle daha zorluydu.

Türkiye'ye göç edenlerin bir kısmı bu nedenle uzun yıllar vatansız kalarak, zorluklar yaşamak zorunda kaldı.

Kimlik alamadığı için uzun bir dönem vatansız yaşamak zorunda kalanlardan birisi de İzmir’in Foça ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Besim Güven oldu.

7 yaşındayken Yunanistan’dan Türkiye’ye geldi

Güven, 7 yaşındayken ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Yunanistan’a ve Yunanistan’dan da Türkiye’ye göçmen olarak geldi ve kimlik alamadığından dolayı 25 yıl vatansız olarak yaşamak zorunda kaldı.

25 yıl vatansız yaşadı

Güven, 25 yıl vatansız olarak yaşadıktan sonra kimliğine kavuştuğunu ifade ederek, vatandaş olduktan sonra askere çağrıldığını ve askere gittiğini anlattı.

Türk vatandaşı olmak için 25 yıl bekleyen Besim Güven, ailesi ile birlikte çok küçük yaşlarda Bulgaristan’dan Yunanistan’a ve Yunanistan’dan da Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.

Önce terzilik sonra arıcılık yaptı

Burada yaşamaya başlayan ve hayatının geri kalanını Foça’nın Yeni Foça Mahallesinde geçirmek isteyen Besim Güven, şöyle konuştu:

Bir dönem İzmir’de terzilik yaparak geçimimi sağladım. 13 yaşında başladığım terzilik mesleğini 58 yaşına kadar yaptım mesleğimin zirvesine çıktım daha sonra arıcılık işi ile uğraştım. Şimdilerde arıcılık mesleğini sadece hobi olarak yapıyorum herhangi bir ticari beklentim yok.

"25 sene vatansız olarak yaşadım bu memlekette"

Türkiye’ye göçmeden 80 yıl önce ailece çok zor yıllar geçirdiklerini belirten Güven, şu bilgileri verdi:

Bulgaristan’dan Yunanistan’ın Gümülcine bölgesine göçtüğümüz yılları hatırlıyorum, 3 yıl kadar Gümülcine’de yaşadık, Almanların ikinci dünya savaşını kaybettikten sonraki çekilme döneminde biz de ailece bir fırsatını bulup, kayık kiralayıp Meriç nehrinden Türkiye’ye geçtik Edirne’ye geldik. Edirne’de bizi karşıladılar, dayımı Tire'de bulduk. Yunanistan tebaalı olduğumuzdan bize kimlik verilmedi. Ben 25 sene vatansız olarak yaşadım bu memlekette. Geldiğim tarihten itibaren vatandaşlık vermediler. Devletler arası anlaşmalar varmış bu sebeple kimlik alamadım.

"Daktilocu sayesinde kimliğime kavuştum"

Bulgaristan’dan Yunanistan’ın Gümülcine bölgesine göçtüğümüz yılları hatırlıyorum, 3 yıl kadar Gümülcine’de yaşadık, Almanların ikinci dünya savaşını kaybettikten sonraki çekilme döneminde biz de ailece bir fırsatını bulup kayık kiralayıp Meriç nehrinden Türkiye’ye geçtik Edirne’ye geldik. Edirne’de bizi karşıladılar, dayımı Tire'de bulduk. Yunanistan tebaalı olduğumuzdan bize kimlik verilmedi. Ben 25 sene vatansız olarak yaşadım bu memlekette. Geldiğim tarihten itibaren vatandaşlık vermediler. Devletler arası anlaşmalar varmış bu sebeple kimlik alamadım.

"Yıllarca vatandaşlık alabilmek için mücadele verdi"

Yıllarca vatandaşlık alabilmek için mücadele verdiğini belirten Besim Güven, söylerini şöyle sürdürdü:

O zamanlar hukuksal açıdan pek fazla bilgimiz yoktu, o zamanlar kimse pek bilgi sahibi değildi. Şu işlemleri yaparsan vatandaş olursun diyen de çıkmadı. En sonunda daktilocunun biri, daktilo yazdırırken ‘Ya sen evlensene’ dedi bana. Ben de ‘ya ben evliyim üç tane de çocuğum var’ dedim. Daktilocu da bana 'ya sen neden müracaat etmiyorsun ben evlendim' diye dedi. Ben de hemen Ankara içişleri bakanlığına bir mektup gönderdim nüfuslarımız 15 gün sonra geldi.

"Kimliğim çıktı, üç çocuğu ve hanımı bırakıp askere gittim"

Kimliğine kavuştuktan sonra üç çocuğu ve eşini bırakıp askere giden Besim Güven, “25 yıl vatansız olarak yaşadıktan sonra kimliğime kavuştum, vatandaş olduktan sonra askere çağrıldım üç çocuğu ve hanımı bırakıp askere gittim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)