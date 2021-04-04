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    Antalya'da turistlerin deniz keyfi

    Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler boş kalan sahilin tadını çıkardı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 14:35
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    Antalya'da turistlerin deniz keyfi

    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 190,44'e ulaşan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, kısıtlama nedeniyle boş kalan dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline geldi.

    SUYUN SICAKLIĞI 18 DERECE

    Hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi.

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

    YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Sokak hayvanları da  güneşin altında uyku çekti. Kentte akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

    Antalyada turistlerin deniz keyfi

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