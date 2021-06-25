26-27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi? YKS'ye gireceklere metro, metrobüs ücretli mi?

Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2021 YKS'ye sayılı saatler kala illerin toplu taşıma kararları merak ediliyor. Adaylar ve velileri, 26-27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor,

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2,5 milyondan fazla başvuruda bulunduğu YKS'ye sayılı saatler kala adaylar ve velileri, bu sene toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Arama motorlar üzerinden 26-27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi? sorusuna yanıt aranıyor. Peki 26-27 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi? YKS'ye gireceklere ulaşım ücretli mi? İşte detaylar...

26-27 HAZİRAN YKS'YE GİRECEKLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS'ye katılacak adaylar için bazı illerde toplu taşıma ücretsiz olacak. Sınava giriş belgesini beyan eden adaylardan ücret ödemesi alınmayacak.

Yaşadığınız şehirde ulaşımın ücretsiz olup olmadığını belediyenizden öğrenebilirsiniz.

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak.

27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 15.45'te ise YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.