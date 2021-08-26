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- 26 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
26 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 08:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı bugünden itibaren 1 ile 3 derece artacak.
Yetkiler yaşlı, hasta ve çocukları sıcak hava dalgasına karşı uyararak, dışarı çıkarken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Bunun akbinde vatandaşlar 26 Ağustos 2021 Perşembe gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Ağustos 2021..
26 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 34°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 34°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 34°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 35°C
- Az bulutlu
- SİVAS °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 32°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 39°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 28°C
- Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ERZURUM °C, 29°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 28°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık