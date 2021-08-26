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    26 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Ağustos 2021 Perşembe hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 08:59
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    26 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı bugünden itibaren 1 ile 3 derece artacak.

    Yetkiler yaşlı, hasta ve çocukları sıcak hava dalgasına karşı uyararak, dışarı çıkarken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

    Bunun akbinde vatandaşlar 26 Ağustos 2021 Perşembe gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Ağustos 2021..

    26 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    HAVA SICAKLIĞI

    İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 34°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık

    26 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 35°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 34°C
    • Az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 34°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 35°C
    • Az bulutlu
    • SİVAS °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 32°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    26 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 39°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • RİZE °C, 30°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 28°C
    • Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ERZURUM °C, 29°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 28°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık

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