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- 26 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
26 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 08:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 26 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2021..
26 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 25°C
- Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 32°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 25°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 24°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık