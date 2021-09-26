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    26 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Eylül 2021 Pazar hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 08:46
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    26 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 26 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2021..

    26 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İSTANBUL °C, 26°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KIRKLARELİ °C, 26°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KOCAELİ °C, 26°C
    • Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 25°C
    • Az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 32°C
    • Az bulutlu
    • İZMİR °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık

    26 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ÇANKIRI °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 25°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 24°C
    • Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİNOP °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TOKAT °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TRABZON °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 18°C
    • Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 16°C
    • Parçalı bulutlu
    • MALATYA °C, 24°C
    • Az bulutlu
    • VAN °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    26 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık

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