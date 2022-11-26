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26 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! ASKİ arıza sorgulama

26 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! ASKİ arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 26 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…