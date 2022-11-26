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    26 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 26 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 26.11.2022 - 08:57
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    26 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 26 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi ve Güzel Tepe Mahallesi’nde 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 08:40 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    26 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! ASKİ arıza sorgulama #1


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