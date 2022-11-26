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26 KASIM İSTANBUL KESİNTİ SORGULA!

26 KASIM İSTANBUL KESİNTİ SORGULA!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..