Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.278
0.11%
BTXN Coin
5.92
2.24%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    26 KASIM İSTANBUL KESİNTİ SORGULA!

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 26.11.2022 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    26 KASIM İSTANBUL KESİNTİ SORGULA!

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ 26 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    26 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İstanbul'da terör operasyonu
    Gündem

    İstanbul'da terör operasyonu

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla tavaf etti
    Dünya

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla tavaf etti

    Görüş Bildir