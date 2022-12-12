26 MİLYON İKRAMİYE! 11 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

11 Aralık 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılmaktadır.

Bu haftanın son çekilişi olan 11 Aralık 2022 Pazar tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 26.071.136,43 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için ikramiye devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

6 bilenin çıkmadığı çekiliş gecesinde 5 bilen 8 şanslı vatandaş 59.541,50 TL'lik ödül kazandı.Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları..

11 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 11 Aralık 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

2 - 6 - 14 - 16 - 42 - 59