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    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

    Kısıtlamasız ilk pazar gününde, vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknik yapan, mangal yakan vatandaşlar aileleri ile keyifli vakit geçirdi.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 15:18
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    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

    İstanbul'da kalan ve tatile gitmeyen vatandaşlar ise Belgrad Ormanı'na geldi.

    Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk pazar gününü aileleriyle Belgrad Ormanı'nda geçiren vatandaşlar, mangal yakmayı ihmal etmedi.

    SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GELDİLER

    Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı’na akın etti.

    Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu VİDEO

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #1

    "HERKES ŞİMDİ HUZURLU"

    Pikniğe gelen vatandaşlardan Zeki Kara, "Herkes mutlu, huzurlu, pandemiden biraz olsun uzak. Ailemle eğlenmeye geldik. 1 senedir hapistik. Her şey şimdi çok güzel." dedi.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #2

    "İYİ OLDU AMA DİKKAT EDECEĞİZ"

    Serkan Dağdeviren ise "İnsanlar bunalmıştı. Tabii ki yine dikkat edeceğiz. İnsanlar patlamaya yer arıyordu.

    İyi oldu. Ama yine dikkat edeceğiz. Mesafemizi yine koruyacağız." diye konuştu.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #3

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #4

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #5

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #6

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #7

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #8

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