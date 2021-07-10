Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak! İşte başvuru şartları

Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. İşte başvuru şartları..

Danıştay personel alımı ilanı, 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlana göre, Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Danıştay Başkanlığı'nın sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağına ilişkin resmi duyuruda ilgili alım için başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartlar ile genel şartları yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

KPSS'den en az 70 puan şartı aranan alım için başvurular, 30 Temmuz'da sona erecek. Peki Danıştay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru şartları...

DANIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi duyuruda başvuru yapacak adayların dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümünden mezun olması, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, bilgisayar çevre birimlerinin donanım, kurulumuyla ilgili bilgi sahibi olması ve en az 2 yazılım dilini bildiğini belgelemesi gerektiği kaydedildi.

Adaylar başvurularını, www.danistay.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra istenilen belgelerle beraber 12 Temmuz ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No: 149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru şeklinde yapacak.

Posta ya da diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnız bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

İstihdam edilecek adayların ücretleri ise şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

İSTENİLEN BELGELER

a) www.danistay.gov.tr’de yer alan başvuru formu (fotoğraflı).

b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi.

d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge.

f) Genel şartların (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

g) Genel şartların (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler).

h) Başvurulacak pozisyon için belirtilen Özel Şartlar’a ilişkin belge ve sertifikalar.

i) Öz geçmiş (Detaylı).