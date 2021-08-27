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    27 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 27 Ağustos 2021 Cuma hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 08:47
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    27 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimler parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 27 Ağustos 2021 Cuma  gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2021..

    27 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 35°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 37°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık

    27 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 35°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 35°C
    • Az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 35°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 35°C
    • Az bulutlu
    • SİVAS °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 37°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 34°C
    • Parçalı bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 32°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 39°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • RİZE °C, 29°C
    • Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 30°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TRABZON °C, 27°C
    • Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

    27 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ERZURUM °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 31°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • VAN °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 40°C Az
    • bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık

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