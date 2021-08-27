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- 27 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
27 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 08:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimler parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 27 Ağustos 2021 Cuma gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2021..
27 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 35°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 35°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 35°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 35°C
- Az bulutlu
- SİVAS °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 34°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 39°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 29°C
- Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 27°C
- Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- ERZURUM °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 31°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- VAN °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 40°C Az
- bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık