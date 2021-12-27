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- 27 Aralık Pazartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak?
27 Aralık Pazartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 09:47
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya’nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 27 Aralık 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Arakık 2021...
27 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir.
- EDİRNE °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 19°C
- Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 18°C
- Çok bulutlu
- MUĞLA °C, 14°C
- Çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
- Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
- HATAY °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- AMASYA °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇORUM °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 2°C
- Az bulutlu
- KARS °C, -4°C
- Az bulutlu
- MALATYA °C, 6°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 5°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 8°C
- Az bulutlu
- AZİANTEP °C, 9°C
- Az bulutlu
- SİİRT °C, 8°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 11°C
- Az bulutlu