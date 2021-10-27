27 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 27 Ekim 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Vatandaşlar 27 Ekim 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim 2021...

27 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Karaman, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.