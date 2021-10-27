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- 27 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
27 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 09:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Vatandaşlar 27 Ekim 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim 2021...
27 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 26°C
- Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Karaman, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 17°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- SİVAS °C, 18°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 17°C
- Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 15°C
- Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 16°C
- Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ARTVİN °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
- SAMSUN °C, 17°C
- Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 13°C
- Az bulutlu ve açık
- KARS °C, 10°C
- Az bulutlu ve açık
- MALATYA °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- VAN °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu