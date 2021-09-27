27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 27 Eylül 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Vatandaşlar 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül 2021..

27 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

KARS °C, 21°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.