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- 27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 09:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Vatandaşlar 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül 2021..
27 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRŞEHİR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 22°C
- Az bulutlu
- KARS °C, 21°C
- Az bulutlu
- MALATYA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 23°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık