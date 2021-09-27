Euro
10.3828
-0.49%
Dolar
8.8616
-0.05%
Altın
501.81
0.55%
Borsa
1.394
0.65%
Bitcoin
388.285
3.96%
EXEN Coin
21.13
-1.81%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 27 Eylül 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

    Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    Vatandaşlar 27 Eylül 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül 2021..

    27 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İSTANBUL °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 26°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KOCAELİ °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 24°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • İZMİR °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRŞEHİR °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİNOP °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

    • AMASYA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TOKAT °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    27 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 22°C
    • Az bulutlu
    • KARS °C, 21°C
    • Az bulutlu
    • MALATYA °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık
    • VAN °C, 23°C
    • Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir