27 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

27 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı 2 maçla devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, günlük maç programlarını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 27 Haziran EURO 2020 fikstürü...

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi.

6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele ediyor.

EURO 2020'de bugün 2 maçla daha mücadele sürecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği maçların saati ve günü araştırılıyor.

Bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor.

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta soruları taraftarların gündeminde yer alıyor.

Peki 27 Haziran 2021 Pazar günü hangi maçlar var? İşte merakla araştırılan EURO 2020'de günün maç takvimi...

27 HAZİRAN EURO 2020 MAÇLARI