27 Mayıs 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 27 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu sorusu vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

Peki, 27 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mayıs'ta yaşananlar...

OLAYLAR

1703 - Rus Çarı I. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd, Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt-Peterburg şehrini kurdu.

1905 - Tsushima Muharebesi başladı. Ertesi gün Japon Donanması'nın, Rus Donanması'nı neredeyse yok etmesiyle son buldu. Bu savaş dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu.

1907 - San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi.

1915 - Osmanlı Hükümeti tarafından Sevk ve İskan Kanunu kabul edildi.

1935 - Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.

1940 - Le Paradis katliamı: Almanlar tarafından çevrilen Kraliyet Norfolk Müfrezesi'nden 99 askerden sadece 2'si kurtulabildi.

1941 - Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı.

1944 - Latin harfleri ile ilk Cumhuriyet altını basıldı.

1953 - Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Antlaşması imzalandı.

1957 - İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Millî Güreş Takımı, serbestte dört birincilikle dünya şampiyonu oldu.

1958 - Amerikan F-4 Phantom II çok amaçlı avcı-bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı.

1960 - 27 Mayıs Darbesi: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Millî Birlik Komitesi üstlendi. Orgeneral Cemal Gürsel, Millî Birlik Komitesi'nin başına getirildi. Millî Birlik Komitesi, ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Hükûmeti feshetti ve her türlü siyasi faaliyeti yasakladı.

1960 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti. Aynı gün gözaltına alınan 150 kişi Yassıada'ya getirildi.

1961 - Anayasa, Kurucu Meclis'te oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi.

1962 - Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) açıldı.

1980 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu öldü.

1992 - Iğdır ve Ardahan il oldu.

1994 - ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan Sovyet yazar Aleksandr Soljenitsin ülkesine döndü.

1995 - Bir grup kadın, Cumartesi günü saat 12:00'de gözaltında kaybolanların bulunması ve sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanması talebiyle, İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturdu. Daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anılan insan hakları savunucuları, dört yıl boyunca her Cumartesi saat 12:00'de aynı yerde buluştu.

1999 - Birleşmiş Milletler Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı.

2007 - Mehmet Ağar Genel Başkanlığı'ndaki DYP, eski Demokrat Parti'nin adını aldı.

DOĞUMLAR

1332 - İbni Haldun, Arap düşünür ve tarihçi (ö. 1406)

1509 - Pasquale Cicogna, Venedik Cumhuriyeti'nin 88'inci dükası (ö. 1595)

1794 - Cornelius Vanderbilt, Amerikalı girişimci (ö. 1877)

1799 - Jacques Fromental Halévy, Fransız besteci (ö. 1862)

1818 - Fransiscus Cornelis Donders, Hollandalı doktor (ö. 1889)

1837 - Wild Bill Hickok, Amerikalı silahşor, iz sürücü ve kanun adamı (ö. 1876)

1877 - Isadora Duncan, Amerikalı dansçı (ö. 1927)

1880 - Joseph Grew, Amerikalı diplomat (ö. 1965)

1882 - Tevfik Sağlam, Türk bilim adamı ve askeri hekim (İstanbul Üniversitesi Rektörlerinden ve Verem Savaş Derneği Başkanlarından) (ö. 1963)

1884 - Max Brod, Alman yazar, bestekâr ve gazeteci (ö. 1968)

1894 - Dashiell Hammett, Amerikalı polisiye yazarı (ö. 1961)

1907 - Rachel Carson, Amerikalı yazar (ö. 1964)

1908 - Mazhar Şevket İpşiroğlu, Türk sanat tarihçisi (ö. 1985)

1911 - Teddy Kollek, İsrailli siyasetçi (ö. 2007)

1911 - Vincent Price, Amerikalı oyuncu (ö. 1993)

1912 - John Cheever, Amerikalı yazar (ö. 1982)

1915 - Herman Wouk, Yahudi asıllı Amerikalı romancı ve Pulitzer Ödülü sahibi

1922 - Christopher Lee, İngiliz aktör (ö. 2015)

1923 - Henry Kissinger, Yahudi kökenli Amerikalı diplomat, siyaset bilimci ve siyasetçi

1928 - Ayfer Feray, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 1994)

1930 - Güngör Dilmen, Türk oyun yazarı ve dramaturg (ö. 2012)

1930 - John Barth, Amerikalı romancı ve kısa hikâye yazarı

1934 - Uwe Friedrichsen, Alman sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1937 - Allan Carr, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1999)

1939 - Don Williams, Amerikalı country tarzı şarkıcı, söz yazarı (ö. 2017)

1943 - Cilla Black, İngiliz şarkıcı ve televizyon yıldızı (ö. 2015)

1944 - Alain Souchon, Fransız şarkıcı-şarkı yazarı, oyuncu

1950 - Dee Dee Bridgewater, Amerikalı Caz sanatçısıdır

1953 - Emine Şenlikoğlu, Türk araştırmacı ve yazar

1956 - Giuseppe Tornatore, İtalyan senarist ve yönetmen

1957 - Siouxsie Sioux, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve yapımcı

1959 - Donna Strickland, Kanadalı fizik doktoru

1960 - Metin Tokat, Türk futbol hakemi

1960 - Önder Paker, Türk tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı

1962 - Zeynep Tunuslu, Türk modacı ve gazeteci

1963 - Sezgin Tanrıkulu, Türk hukukçu ve siyasetçi

1967 - Paul Gascoigne, İngiliz futbolcu

1968 - Harun Erdenay, Türk basketbol oyuncusu

1969 - Valérie Barlois, Fransız eskrimci

1970 - Joseph Fiennes, İngiliz oyuncu

1971 - Paul Bettany, İngiliz oyuncu

1971 - Lisa Lopes, Amerikalı şarkıcı (ö. 2002)

1972 - Sibyl Buck, Amerikalı müzisyen ve model

1973 - Yorgos Lanthimos, Yunan film yönetmeni, senarist

1973 - Jack McBrayer, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1974 - Gürkan Uygun, Türk oyuncu

1975 - André 3000, Amerikalı rapçi ve prodüktör

1975 - Jadakiss, Amerikalı rapçi

1975 - Barış Bağcı, Türk oyuncu

1975 - Jamie Oliver, İngiliz şef, televizyon programcısı, yazar ve lokantacı

1976 - Jiří Štajner, Çek millî futbolcu

1978 - Jacques Abardonado, Fransız eski futbolcu

1979 - Mile Sterjovski, Avustralyalı millî futbolcu

1981 - Johan Elmander, İsveçli futbolcu

1981 - Özgür Çevik, Türk oyuncu ve şarkıcı

1982 - Natalya Neidhart, Kanadalı profesyonel güreşçi

1983 - Lucenzo, Fransız şarkıcı

1983 - Maxim Tsigalko, Beyaz Rus futbolcu

1987 - Bora Hun Paçun, Türk basketbolcu

1988 - Tobias Reichmann, Alman hentbolcu

1989 - Nina Radojčić, Sırp şarkıcı ve söz yazarı

1990 - Samuel Armenteros, Küba asıllı İsveçli futbolcu

1990 - Nadine Beiler, Avusturyalı Hip hop ve Pop şarkıcı

1990 - Chris Colfer, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1990 - Jonas Hector, Alman millî futbolcu

1991 - Mário Rui, İtalyan futbolcu

1994 - Maximilian Arnold, Alman millî futbolcu

1994 - João Cancelo, Portekizli millî futbolcu

1995 - Marius Wolf, Alman futbolcu

ÖLÜMLER