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- 27 Ocak Perşembe 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
27 Ocak Perşembe 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 10:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 27 Ocak 2022 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak 2022...
27 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
- BURSA °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
- EDİRNE °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 4°C
- Çok bulutlu akşam saatlerine kadar kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, -3°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 2°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 4°C
- Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerin Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
- ISPARTA °C, -1°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri kar yağışlı
- KONYA °C, -4°C
- Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
- SİVAS °C, -3°C
- Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, -1°C
- Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- KASTAMONU °C, -1°C
- Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
- SİNOP °C, 5°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 3°C
- Çok bulutlu, karla aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu,Amasya, Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BAYBURT °C, -4°C
- Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
- SAMSUN °C, 5°C
- Çok bulutlu
- TOKAT °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
- TRABZON °C, 6°C
- Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -3°C
- Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
- MALATYA °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
- MUŞ °C, -1°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
- VAN °C, 1°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MARDİN °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
- SİİRT °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı