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- 27 Ocak Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
27 Ocak Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 27 Ocak Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 11:30
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 26 Ocak 2022 piyasalardaki son durum..
27 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar/TL'de dünkü 13,55-13,60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13,63 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15,30'larda seyrediyor.