28-29 Ekim Borsa İstanbul açık mı, kaça kadar açık? BİST çalışma saatleri 2021

28-29 Ekim Borsa İstanbul açık mı, kaça kadar açık? BİST çalışma saatleri 2021

Borsada işleri olan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini merak ediyor. Peki 28-29 Ekim Borsa İstanbul açık mı, kaça kadar? 2021 BİST çalışma saatleri.

Her yıl resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, çok sayıda şirket ve yatırımcının işlemlerini gerçekleştirdiği borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim gününden itibaren başlayacak olmasıyla borsada işleri olan vatandaşlar, Borsa İstanbul (BİST) çalışma saatleri hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki, 28 Ekim 2021 Borsa İstanbul (BİST) açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte 28-29 Ekim 2021 Borsa İstanbul çalışma saatleri...

278-29 EKİM BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu kapsamda Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Perşembe saat 12.40'a kadar açık olacaktır. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapamayacaktır.

Öte yandan Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet vermeyecektir.

Ayrıca borsa, hafta sonu da kapalı olacağından vatandaşlar 3,5 gün boyunca işlem yapamayacak. Borsa İstanbul 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden işlemlere açılacak.