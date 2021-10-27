28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı tarifesi

Toplu taşımada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uygulanacak tarifeler merak ediliyor. Metro, metrobüs, otobüs gibi taşıtları kullananlar, 28-29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

Her yıl resmi tatil olan 29 Ekim'de vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Resmi tatil günü toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, toplu taşıma ücretli mi ücretsiz mi sorguluyor.

Toplu taşıma araçları dini ve resmi günlerde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki,Cumhuriyet Bayramı'nda otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 28-29 Ekim otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

28 EKİM PERŞEMBE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim için toplu taşıma için ücretsiz olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.