28 Aralık 2021 Salı: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Aralık 2021 Salı hava nasıl olacak?

Günlük hava tahminleri, evden çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı gibi sorular plan yapanların merak konuları arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Aralık 2021 Salı günü hava tahminleri...

28 ARALIK 2021 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: