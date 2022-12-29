28 Aralık 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları! İşte kazandıran şanslı numaralar..

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 28 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu haftada 2 gün çekilmektedir. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topunda 28 Aralık tarihli çekiliş dün akşam yapıldı.

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir. Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 1 vatandaş tüm sayıları bilerek büyük ikramiye kazandı.

5+1 kategorisinde tüm numaraları doğru bilen çıkmadığı için büyük ödül devretti. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarı..

28 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 28 Aralık çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralara şu şekilde;

5 - 12 - 18 - 26 - 30 - 7