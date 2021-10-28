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- 28 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
28 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 09:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Vatandaşlar 28 Ekim 2021 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim 2021...
28 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 16°C
- Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 17°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 28°C
- Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 26°C
- Az bulutlu
- HATAY °C, 22°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 17°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- SİVAS °C, 16°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 18°C
- Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 13°C
- Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 16°C
- Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ARTVİN °C, 18°C
- Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 17°C
- Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 15°C Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 17°C
- Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 13°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
- KARS °C, 11°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı öğleden sonra sağanak yağışlı
- VAN °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 24°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı