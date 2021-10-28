28 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Ekim 2021 Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Vatandaşlar 28 Ekim 2021 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim 2021...

28 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 15°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

KARS °C, 11°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı öğleden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.