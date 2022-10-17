28 Ekim Cuma günü okullar açık mı? 28 Ekim resmi tatil olacak mı?

28 Ekim Cuma günü okullar açık mı? 28 Ekim resmi tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle öğrenciler ve veliler 28 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 28 Ekim'de okullar açık mı?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.Ulusal bayram dolayısıyle 29 Ekim günü resmi tatildir.

29 Ekim bu sene Cumartesi gününe denk geldiği için vatandaşlar 28 Ekim gününün tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.En çok öğrenciler ve veliler okulların 28 Ekim'de açık olup olmadığını merak ediyor.

Konu hakkında internette araştırma yapanlar en çok "28 Ekim tatil mi?", "28 Ekim'de okullar açık mı" sorularına yanıt arıyorlar.

Peki 28 Ekim'de okullar açık olacak mı? 29 Ekim dolayısıyla okullar yarım gün mü açık olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..

28 Ekim'de okullar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün olan 28 Ekim yarım gün olarak resmi tatil yapılmaktadır.28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi kurumlar ve okullar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Öğrenciler 28 Ekim Cuma günü öğlene kadar okula gidecekler.Öğleden sonra resmi tatil olacağı için eğitime ara verilecek.