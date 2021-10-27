28 Ekim Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri

28 Ekim Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri

Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Peki eczaneler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı? 28 Ekim'de eczaneler kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Ancak 28 Ekim tarihinin yarım gün olması nedeniyle vatandaşlar bu tarihte bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

Eczaneler de vatandaşların sıkça uğradığı yerler arasında yer alırken, 28 Ekim'de açık mı kapalı mı olacak araştırılıyor.

Mesai saatleri resmi tatillere göre değişen eczaneler, nöbet sistemiyle de hizmet veriyor. Peki 28 Ekim Perşembe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

28 EKİM PERŞEMBE ECZANELER AÇIK MI?

Milli bayramlarımız arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleden sonra başlıyor, 29 Ekim günü devam ediyor. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün olarak kabul edilmektedir.

28 Ekim'de hastane ve eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.

Buna göre 28 Ekim'de eczaneler öğlen 13.00'e kadar hizmet veriyor.