28 Ekim Perşembe EFT ve havale yapılır mı, hesaba geçer mi?

28 Ekim Perşembe EFT ve havale yapılır mı, hesaba geçer mi?

Para alışverişi yapacak olan vatandaşlar, "28 Ekim Perşembe bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim Perşembe EFT ve havale yapılır mı?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Perşembe, öğleden sonra resmi tatil olacak. Bu nedenle perşembe günü öncesi banka çalışma saatleri merak konusu oldu.

Tatil öncesinde para yatırma ya da çekme, EFT ya da havale gibi işlemlerini halletmek isteyen kişiler, idari tatil olarak kabul edilen 28 Ekim Perşembe günü bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.

''Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim havale ve eft yapılır mı' sorularına yanıt aranıyor.

Peki yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 28 Ekim EFT ve havale yapılır mı? İşte banka çalışma saatleri...

28 EKİM PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olduğundan resmi tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Bankalar; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde olacak.

28 EKİM'DE HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

28 Ekim 2021 Perşembe gününde yarım gün açık olacağından öğleden sonra bankalarda işi olan vatandaşlar EFT işlemlerini en erken 1 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirebilecekler.