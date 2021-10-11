28 Ekim Perşembe yarım gün mü, tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili 2021

Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Pek, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim okul var mı? İşte merak edilenler...

Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi tatil günleri merak edilirken, gözler 28 Ekim gününe çevrildi.

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim resmi tatil olacak. Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle "Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün", "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü" soruları da merak ediliyor.

Özellikle öğrenciler 28 Ekim'de okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda kamu kurumlarında işi olanlar 28-29 Ekim çalışma saatlerine dair detayları araştırıyor.

Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? İşte detaylar..

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 resmî tatil takvimine göre, bu sene 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma günün de katılması durumunda hafta sonu tatili ile 4 gün olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 EKİM'DE OKUL VAR MI?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir. Özel okullarda değişmek üzere, 28 Ekim günü okullarda yarım gün ders işlenmektedir.

28 EKİM PTT, NOTER, KARGOLAR AÇIK MI?

Diğer kamu kurumlarında olduğunu gibi bankalarla bağlantılı olan birçok kurum da öğleden sonra işlem yapmayacak. Perşembe günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2020 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacak.

Noterler, kargolar, PTT’ler ve sağlık ocakları 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

28 EKİM 2021 ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim'de hasta ve eczaneler kaça kadar açık sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 28 Ekim'de hastane ve eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.