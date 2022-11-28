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28 Kasım BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler!

28 Kasım BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler!

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 28 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…