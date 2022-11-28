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- 28 Kasım BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler!
28 Kasım BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler!
BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 28 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 28.11.2022 - 10:58
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 28 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Akarsu Sokak ve civarında 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09:40 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Yıldırım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Gül Sokak ve civarında 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09:40 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA