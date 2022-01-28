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- 28 Ocak Cuma 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
28 Ocak Cuma 2022: Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 09:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Vatandaşlar 28 Ocak 2022 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak 2022...
28 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
- BURSA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- EDİRNE °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, -3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 6°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
- ISPARTA °C, 2°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
- ANKARA °C, -3°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, -1°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, -7°C
- Parçalı bulutlu
- SİVAS °C, -7°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
- BOLU °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
- KARABÜK °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
- SİNOP °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ARTVİN °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, -4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, -4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MUŞ °C, -2°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- VAN °C, 0°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Adıyaman hariç) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
- MARDİN °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SİİRT °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı