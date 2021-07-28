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- 28 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
28 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 08:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğine yönelik uyarılar geldi.
Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin ise parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun'un doğusu ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 28 Temmuz Çarşamba hava durumu..
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 36°C
- Az bulutlu
- İSTANBUL°C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 35°C
- Az bulutlu
- KOCAELİ °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 32°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık HATAY °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 33°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 31°C
- Az bulutlu
- SİVAS °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 33°C
- Az bulutlu
- KASTAMONU °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- BAYBURT °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 26°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 28°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- ADIYAMAN °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık