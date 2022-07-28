Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Temmuz Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Haftanın dördüncü gününde Türkiye genelinde yağışsız bir hava bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ve güney bölgelerde güneş bolca görülürken yurdun kalanında parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları ise iç ve doğu kesimlerde de artarak mevsim normalleri üzerine çıkıyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Temmuz 2022..

28 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde güneş görülüyor. İstanbul dolaylarında rüzgar kuzey yönlerden fırtına seviyesinde esiyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 37 derecelerde ölçülüyor. Ege Bölgesi de bol güneşli. Sıcaklık Denizli çevrelerinde 42 derece ölçülüyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. İzmir’de 38, Afyonkarahisar’da ise 34 derecelik sıcaklık var.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava bol güneşli, sıcaklıklar da hayli yüksek ölçülüyor. Bölgenin büyük kısmında sıcaklık 40 derece ve üzerinde ölçülüyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor.