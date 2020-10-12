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    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    MGM, bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meydana gelebilecek ani sel ve dolu yağışına karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
    • AA
    • 12.10.2020 - 17:38
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    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), söz konusu bölgeler için resmi internet sitesinde uyarı yayınladı.

    KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER

    Buna göre; yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    SEL VE DOLU UYARISI

    Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    İstanbul'da okur kamerasından dolu anları ViDEO

    Meteoroloji den kuvvetli yağış uyarısı #1

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