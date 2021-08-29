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    29 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 29 Ağustos 2021 Pazar hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 08:45
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    29 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı değişmezken bazı illerde ise sağanak yağmur bekleniyor.

    Yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 29 Ağustos 2021 Pazar gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos 2021..

    29 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı bulutlu; öğle saatlerinde Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ÇANAKKALE °C, 31°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
    • EDİRNE °C, 35°C
    • Parçalı bulutlu
    • İSTANBUL °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
    • KOCAELİ °C, 33°C
    • Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR , 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, İskenderun Körfezi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ISPARTA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    29 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

     

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİVAS °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 36°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 41°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • RİZE °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ERZURUM °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 33°C
    • Parçalı az bulutlu
    • VAN °C, 30°C
    • Parçalı az bulutlu

    29 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 42°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 42°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık

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