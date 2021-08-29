- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 29 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
29 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı değişmezken bazı illerde ise sağanak yağmur bekleniyor.
Yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 29 Ağustos 2021 Pazar gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos 2021..
29 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu; öğle saatlerinde Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 31°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
- EDİRNE °C, 35°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
- KOCAELİ °C, 33°C
- Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR , 33°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, İskenderun Körfezi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 41°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- ERZURUM °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 33°C
- Parçalı az bulutlu
- VAN °C, 30°C
- Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 42°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 42°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık