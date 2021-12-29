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- 29 Aralık Çarşamba 2021: Bugün hava nasıl olacak?
29 Aralık Çarşamba 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 09:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 29 Aralık 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Arakık 2021...
29 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 11°C
- Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 10°C
- Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- MANİSA °C, 16°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 9°C
- Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 17°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 7°C
- Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 9°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 7°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- YOZGAT °C, 6°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 11°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 18°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- AMASYA °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- ÇORUM °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 2°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 1°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 4°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 12°C
- Parçalı bulutlu