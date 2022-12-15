29. Dönem POMEM sınav yerleri ve parkur tarihleri

29. Dönem POMEM sınav yerleri, mülakat tarihleri ve parkur talimatıyla ilgili detaylar belli oldu.

Polis Akademisi tarafından 29. Dönem sınavları hakkında bir açıklama yapıldı. POMEM resmi adresinden yapılan duyuruda "29. Dönem POMEM Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır" denildi.

POMEM resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Kapsamı, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Kontrol Sağlık ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılan olan adaylar Sınav Merkezlerini, TC Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet üzerinden Sorgulayarak öğreneceklerdir."

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı çalışmaları yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir anda Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya çeşitli iletişim araçları ile sınava giriş belgesi vermektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliği niteliğindedir.Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer karmaşık elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.