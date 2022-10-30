29 Ekim 2022 Sayısal Loto sonuçları! 167 milyonluk dev ikramiye yine devretti!

Çılgın Sayısal Loto 29 Ekim 2022 çekilişi sonuçları belli oldu. Vatandaşlar kazandıran şanslı numaraları araştırmaya başladı. İşte çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 29 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 167.462.683,07 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Şans oyunu tutkunları bu haftanın son çekilişi olan 29 Ekim 2022 Cumartesi çekilişinin sonuçlarını yakından takip ediyor.

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 2 şanslı vatandaş 3.209.041,90 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları tutarlar.

29 Ekim 2022 Sayısal Loto sonuçları

29 Ekim 2022 tarihil Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

1 - 3 - 7 - 17 - 41 - 46 - Joker:21 SüperStar:20