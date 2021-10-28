29 Ekim Cuma döviz büroları açık mı, kapalı mı? Acil işi olanlar dikkat

29 Ekim Cuma döviz büroları açık mı, kapalı mı? Acil işi olanlar dikkat

Döviz bürolarında işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar resmi tatil olan 29 Ekim Cum günü döviz bürolarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

29 Ekim Cuma günü resmi taitl olması nedeniyle bazı işletmeler kapalı durumda oluyor. Bu noktada vatandaşlar işlerini halledecekleri yerlerin açık mı kapalı mı olduğunu sorguluyor.

Döviz bürolarında işi olanlar ise 29 Ekim'de döviz büroları çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor.

PTT, noter, banka ve kargoların kapalı olduğu 29 Ekim Cuma günü dövizciler açık mı, kapalı mı olacak? İşte yanıtı...

29 EKİM CUMA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cuma günü döviz büroları kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet veremeyecek.

Borsa İstanbul, 28 Ekim 2021 Perşembe gününde yarım gün açık olacağından yarın öğleden sonra döviz bürolarında işi olan vatandaşlar işlemlerini en erken 1 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirebilecekler.

Döviz büroları; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde olacak.