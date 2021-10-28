29 Ekim Cuma köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel toplu taşımanın ücretsiz olmasının akabinde vatandaşlar "köprü ve otoyollar ücretsiz mi" merak ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 98. yıl dönümünde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Resmi tatil ilan edilen 29 Ekim, bu sene cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu ile birleşerek 3 gün tatil olacak.

Tatil planı yaparak yola çıkan vatandaşlar, 29 Ekim'de köprü ve otoyalar ücretsiz mi olacak? Otoyollar bedava mı? gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı.

Toplu ulaşımın ücretsiz olması akabinde köprü ve otoyollar da geçişler ücretsiz mi araştırılıyor. İşte 29 Ekim Cuma köprü ve otoyolların durumu...

29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ancak köprü ve otoyolları kullanacak araçlara dair net bilgi paylaşılmadı.